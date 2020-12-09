В выпуске программы "О главном" за 9 декабря – в мире отмечают День борьбы с коррупцией. По случаю этого эксперты представили пособие "100 коррупционных схем в регионах Украины". Геннадий Кернес стал мэром заочно. В Харькове состоялось первое заседание новоизбранного горсовета.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Правительство установило даты и срок локдауна – жесткие ограничения будут действовать с 8 по 24 января 2021 года. Однако непонятно, почему власти решили не вводить локдаун с первых дней января.