В выпуске программы "О главном" за 27 ноября – общее количество инфицированных коронавирусом в мире пересекло отметку в 61 миллион. В ВОЗ все же положительно оценивают ситуацию учитывая эффективность нескольких вакцин. Проект бюджета таки утвердили в Кабмине. Теперь после правительственных правок документ должны проголосовать депутаты во втором чтении.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Что глава Минздрава Максим Степанов думает о карантине выходного дня, при каких условиях введут локдаун и что будет с массовыми гуляниями на праздники – об этом министр рассказал в интервью 24 каналу.