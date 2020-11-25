В выпуске программы "О главном" за 24 ноября – кроме COVID-19 в Украине есть еще много болезней, которые атакуют людей зимой. Среди них и грипп. Спасти от него может прививки, которое являются добровольными и за собственные деньги. Некоторые города Украины отказываются от главной новогодней елки. Так сделали и в Виннице, чтобы избежать толпы и уберечься от вспышки COVID-19.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: На Днепропетровщине зафиксировали рекорд заболеваемости COVID-19. Там выявили за последние сутки 1255 новых случаев. Отныне каждый украинец, который имеет симптомы коронавируса, вправе самостоятельно вызвать мобильную бригаду для тестирования. Нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин назвал Революцию Достоинства "государственным переворотом".