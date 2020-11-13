В выпуске программы "о главном" за 13 ноября – по всей Украине продолжаются протесты против карантина выходного дня. Украинцы призывают правительство отменить ограничения Кабмина, которые могут убить их бизнес. Парламентский комитет рассмотрел все законопроекты, которые должны помочь решить проблему Конституционного Суда.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале:

Исполком мэрии во Львове отменил выходные дни в субботу и воскресенье для заведений питания и спортзалов. Потому эти дни отныне будут рабочими.

В Житомире не будут внедрять карантин выходного дня. Об этом сообщил на своей фейсбук-странице городской глава Сергей Сухомлин.

Оскаровский комитет отправил ленту "Атлантида" от Украины в Голливуд, чтобы та поборолась за победу в номинации "Лучший иностранный фильм".