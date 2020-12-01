В выпуске программы "О главном" за 1 декабря – "Слуга народа", которая имеет монобольшество в Верховной Раде, получила лишь 50 мэрских кресел из более 300. Локдаун в Украине точно будет, однако власть еще не решила, когда именно. Рассматривают 2 вероятные даты.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: А тем временем министр здравоохранения Максим Степанов жалуется на мизерный бюджет на медицину. Верховная Рада вскоре рассмотрит президентские инициативы по поддержке бизнеса во время второго локдауна.