В выпуске программы "О главном" за 17 ноября – в Верховной Раде не хватило голосов для проекта, который предусматривает рекомендовать правительству отменить карантин выходного дня. Поддержали проект только 149 нардепов, а необходимый минимум – 226 голосов. Дефицит бюджета 2021 будет составлять не менее 270 миллиардов гривен. Чем власти планируют закрывать эту дыру – пока неизвестно.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Умер известный украинский и советский режиссер 85-летний Роман Виктюк. Официальную причину смерти не называют. "Слуга народа" Александр Дубинский призвал "отменить геноцид имени Шмыгаля под названием карантин выходного дня". Соответствующее обращение с таким требованием подали в КСУ.