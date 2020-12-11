В выпуске программы "О главном" за 11 декабря – в Украине второй раз за неделю фиксируют жуткий рекорд смертности от коронавируса. В частности, за последние сутки от COVID-19 умерли 285 пациентов. В ближайшее время в Украине легализуют игорный бизнес. Из-за этого по всей стране разрешат работу казино и игорных залов. Однако играть в таких заведениях украинцы смогут уже в 2021 году.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: В некоторых городах Украины выпал ледяной дождь. В частности, в Киеве дороги и тротуары покрылись льдом, а город остановился в многокилометровых пробках. Из-за этого в течение 10 декабря 2020 года в киевские травмпункты попали 163 человека.