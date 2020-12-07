В выпуске программы "О главном" 7 декабря – количество больных COVID-19 в Украине уменьшилось почти вдвое. За последние сутки обнаружили 8 641 случай инфицирования. Издание Financial Times опубликовало рейтинг самых влиятельных женщин мира 2020 года. В частности, туда вошли премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн и белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал законопроект о восстановлении уголовной ответственности за ложное декларирование. Этот документ поддержали 289 народных избранников.