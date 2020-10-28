В выпуске программы "О главном" за 28 октября по состоянию на 19:00 – Кабмин продлил режим чрезвычайной ситуации до конца 2020 года. Правоохранители будут дежурить для выявления нарушителей карантина. Комитет Рады запретил журналистам "Следствие. Инфо" и ряду других СМИ посещать парламент. Все якобы из-за того, что они "не осуществляют всестороннего освещения деятельности парламента".

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Конституционный суд Украины отменил электронное декларирование, статью о незаконном обогащении и конфискации активов, приобретенных коррупционным путем.