В выпуске "О главном" за 26 октября – организаторы опроса Зеленского уже сообщили предварительные результаты. Всего в день выборов якобы опросили почти 4 миллиона человек. Шокирующие результаты, рекордно низкая явка и поражение "Слуг народа". Таковы были местные выборы 2020 в Украине.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Силовики в Беларуси начали применять оружие к людям. Накануне они обстреляли митингующих, собравшихся на традиционный воскресный марш.