В выпуске программы "О главном" за 19 ноября – больше всего мандатов на местных выборах получили представители "Слуги народа". В целом по стране они завоевали почти 18% депутатских кресел. Уже с 1 января может остановиться переоснащение украинской армии. Ведь под угрозой оказалось подписание новых контрактов Укроборонпрома на изготовление вооружения и военной техники для нужд ВСУ.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале: Несмотря на введенные карантинные ограничения, 18 ноября в Украине зафиксировали наибольшее количество новых больных COVID-18 с начала пандемии – 13 357 человек.