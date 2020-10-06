В выпуске программы "О главном" за 6 октября – в Брюсселе продолжается саммит Украина – ЕС. Зеленский отметил, что Украина будет настаивать на продолжении санкционного давления на Россию. Группа депутатов направила представление в Конституционный суд с просьбой признать неконституционным создание Антикоррупционного суда.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: В Кыргызстане произошла молниеносная революция. Тамошние демонстранты менее чем за сутки успели захватить здание правительства и добились отмены результатов парламентских выборов, громких отставок. Им также удалось вытащить из СИЗО бывшего президента, которого нынешняя власть забросила туда на 11 лет по обвинению в коррупции.