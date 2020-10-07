В выпуске программы "О главном" за 7 октября – в мире не отказываются от карантинных ограничений. Снова закрывают бары, тренажерные залы и ограничивают движение общественного транспорта. Коронавирус ударил по украинской экономике. В 2020 году ВВП в Украине сократится на 5,5%. Одновременно ускорится инфляция.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Лечение одного тяжелобольного пациента с COVID-19 стоит минимум 45 тысяч гривен. Только за один ПЦР-тест придется выложить от 1500 до 2500 тысяч гривен, а таких надо сделать 3. Средства на эти и другие расходы придется выложить из собственного кармана.