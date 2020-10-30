В выпуске программы "О главном" за 30 октября – в центре Киева произошло смертельное ДТП. Водитель на джипе выехал на тротуар, проехал возле Монумента Независимости, и въехал в остановку общественного транспорта, где насмерть сбил двух человек. В Киеве прошел митинг под Конституционным Судом против судей, которые приняли скандальное решение о фактической отмене антикоррупционной реформы.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале:

Глава Конституционного Суда Александр Тупицкий 30 октября собрал пресс-конференцию, во время которой признал, что купил недвижимость в оккупированном Крыму и оформил ее по российскому законодательству.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 8312 новых больных коронавирусной инфекцией. По состоянию на 30 октября общее количество инфицированных в стране возросло до 378 729.

В Украине обновился перечень карантинных зон. Со 2 ноября в красной зоне будут находиться Житомир, Ужгород, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Сумы, Ровно, Харьков, Хмельницкий, Чернигов, Черновцы.

Мэр Новгород-Северского Олег Бондаренко умер от коронавируса. Он был мэром с 2015 года. На местных выборах 25 октября его переизбрали на второй срок.