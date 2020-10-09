В выпуске программы "О главном" за 9 октября – из-за стремительного распространения COVID-19 премьер-министр Шмыгаль срочно собирал совещание. Его задачей было рассмотреть возможность привлечения новых больниц для увеличения количества койкомест для больных. Работники НКРЭКУ обратились с жалобой в ГБР. Они заявили, что группы нардепов пытаются повлиять на деятельность регулятора.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: В сторону Банковой – еще одно обвинение в связях с украинским олигархом. Сейчас журналисты программы "Схемы" зафиксировали, как первый помощник президента Украины Сергей Шефир тайно посещал имение Рината Ахметова.