В выпуске программы "О главном" за 29 октября по состоянию на 19:00 – Президент Украины Владимир Зеленский призвал срочное заседание Совета безопасности и обороны Украины. Это произошло в результате скандального решения Конституционного суда. Оно может стать предпосылкой для кризиса в Украине. Ведь западные партнеры дали понять о возможности потери поддержки с их стороны.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: В Европейском союзе считают, что скандальные действия Конституционного Суда являются основанием для приостановления безвиза. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишин.