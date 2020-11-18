В выпуске программы "О главном" за 18 ноября – очередным камнем преткновения в сотрудничестве Украины с МВФ стал ковидний фонд. Деньги из него должны пойти на преодоление коронавирусного кризиса. За прошедшие сутки в Украине от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 256 украинцев. Поэтому количество умерших за все время пандемии уже пересекло отметку в 10 тысяч.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале:

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой заявил, что все "структурные маячки" Украина уже выполнила.

Конституционный Суд Украины уже через 3 недели может возобновить свою работу. Сейчас КСУ не может принимать решения из-за отсутствия кворума.