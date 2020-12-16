В выпуске программы "О главном" за 16 декабря – с 8 по 24 января по всей Украине не будут работать рестораны, спортзалы, ТРЦ, кинотеатры. Эксперты прогнозируют: убытки понесет даже общественный транспорт, в частности, метрополитен. Украинцы определились, кто стал самым большим разочарованием 2020 года. Согласно соцопросу Центра Разумкова, Владимир Зеленский больше всего не оправдал надежд – 42%.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: НАБУ перехватило разговоры топ менеджера ДТЭК с иностранцем о назначении в Минэнерго Ольги Буславец. Верховная Рада отправила в отставку министра по делам ветеранов Сергея Бессараба. В профильном комитете пояснили, что он подал соответствующее заявление из-за состояния здоровья. Образовательный комитет Рады не поддержал назначение Сергея Шкарлета министром образования. Вполне вероятно, что он может остаться в министерстве на посту исполняющего обязанности.