В выпуске программы "Pro новости" за 26 ноября – Министерство финансов заявляет, что Международный валютный фонд удовлетворил проект госбюджета на 2021 год. Это было одним из важных условий для получения очередного транша. Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что в Украине нужно ввести жесткий карантин на 3 – 4 недели. И сделать это нужно как можно скорее.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале:

В Украине обнаружили максимальный суточный прирост больных коронавирусом – 15 331. Это наибольшее количество инфицированных от начала пандемии.

Всемирный банк может выделить деньги Украине для покупки вакцины против коронавируса. Для этого кредитное учреждение планирует предоставить Украине 100 миллионов долларов.

В Украине могут прекратить междугороднее и железнодорожное сообщение. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.