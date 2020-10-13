В выпуске программы "О главном" за 13 октября – в мире уже 10 вакцин против коронавируса находятся на последнем этапе испытаний. Всего реальными "кандидатами" стали около 40 препаратов. Некоторые из них планируют получить регистрацию от ВОЗ уже в конце этого года. Владимир Зеленский анонсировал, что 25 октября на избирательном участке украинцы смогут ответить на дополнительные 5 вопросов.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Правительство продлило карантин в Украине до конца 2020 года. Какой наихудший сценарий нас ждет и хватит ли украинцам больничных коек и медперсонала – рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.