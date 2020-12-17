В выпуске программы "О главном" за 17 декабря – в Харькове после смерти Геннадия Кернеса почти ни одна из фракций нового созыва Харьковского горсовета не выступила против назначения Игоря Терехова. Вероятно, произошел большой заговор "политических кланов". Президент России Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию. В частности, он говорил о ситуации на Донбассе.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Антикоррупционные органы расследуют возможную причастность Олега Татарова к фальсификации экспертизы по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Однако в дело вмешалась генпрокурор Ирина Венедиктова, которая пытается его "прикрыть".