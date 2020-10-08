В выпуске программы "О главном" за 7 октября – в Минздоав предупреждают о возможности новых карантинных ограничений. Все из-за большого количества больных коронавирусом в Украине. Условный 5% барьер на местных выборах преодолевают 5 партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За Жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "За майбутнє".

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: В Апелляционной палате ВАКС утром пытаются добиться возобновления дела по многомиллиардным убыткам из-за "Ротердам+". Ее прокурор САП закрыл еще в конце августа.