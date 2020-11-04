В выпуске программы "О главном" за 4 ноября – после 4 лет незаконного заключения в итальянском СИЗО в Украину вернулся нацгвардеец Виталий Маркив. На аэродроме Нацгвардии Маркива ждали родственники, жена, друзья и много журналистов. В США продолжают считать голоса на президентских выборах. По последним подсчетам, Байден впереди Трампа. Но это еще может измениться.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: В Верховной Раде Украины разработали законопроект относительно Конституционного суда Украины. Народные депутаты считают, что это поможет выйти Украине из конституционного кризиса. Проходит 2 года с тех пор, как неизвестные облили активистку Екатерину Гандзюк серной кислотой. По подозрению в причастности к ее убийству задержали 5 человек, исполнителей впоследствии посадили. Суды по предполагаемым заказчикам, среди которых и действующий глава Херсонской ОГА, до сих пор продолжаются.