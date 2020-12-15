В выпуске программы "О главном" за 15 декабря – врачи, возмущенные недофинансированием из госбюджета, еще до голосования в соцсетях запустили флешмоб "Спаси врача" с требованием к власти выполнить обещания и повысить зарплаты. В случае отказа они обещают организовать национальную забастовку. В ВР проголосовали за возвращение полномочий Национальному агентству по предупреждению коррупции.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале:

Спикер парламента сообщил о том, что 2 министра, а именно Минэкологии Роман Абрамовский и Министерства по делам ветеранов Сергей Бессараб подали в отставку. Их заявления должны рассмотреть уже завтра, 16 декабря.

Духовенство выступило против сказочной шляпы на главной елке в Киеве и столичная власть пообещала вернуть на дерево Вифлеемскую звезду.