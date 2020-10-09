В программе "О главном" за 9 октября – конфликт в Нагорном Карабахе не прекращается. Однако главы МИД Армении и Азербайджана уже откликнулись на призыв Путина и собрались в Москве для дальнейших консультаций по урегулированию конфликта. Власти и специалисты признали, что украинская медицинская система приближается к критическому состоянию. Больничных коек и медицинского персонала может не хватить

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Компании Рината Ахметова получают существенные преференции от правительства, в котором министерство энергетики возглавляет лояльная к олигарху Ольга Буславец. В то же время она обратилась к премьеру Денису Шмыгалю, которого также связывают с Ахметовым.