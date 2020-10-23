В выпуске "О главном" за 23 октября – иммунологи убеждены, что количество больных COVID-19 может существенно увеличиться после выборов. Кандидаты в президенты США на дебатах вспомнили об Украине. Байден уверял, что в случае победы его администрация предоставит Украине экономическую и военную помощь. Трамп же заявил, что он это делает уже сегодня.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: В обновленном перечне красных зон карантина – почти половина всех областных центров, остальные – в оранжевой. Зелеными остались лишь несколько районов на Киевщине, а также в Кировоградской и Херсонской областях.