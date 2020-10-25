В выпуске "О главном" за 25 октября – день голосования завершился. Впереди еще несколько суток подсчета голосов. Но уже сейчас, глядя на данные экзитполов, можно спрогнозировать приблизительные результаты в крупнейших городах Украины. В полночь истекает срок ультиматума, который Светлана Тихановская выдвинула Лукашенко и силовикам. Поэтому белорусы собралась на уже традиционный воскресный марш.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Координатор опроса Владимира Зеленского Артем Гагарин провел пресс-конференцию. Он отметил, что в принципе доволен ходом исследования, несмотря на все конфузы.