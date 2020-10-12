В выпуске программы "О главном" за 12 октября – Зеленский заявил об испытательном сроке для генпрокура Ирины Венедиктовой. Президент дал ей время до конца года, чтобы показать результат. В Украине на протяжении последних дней фиксируется стремительный прирост больных COVID-19. Ежедневно подтверждают как минимум 5 тысяч новых случаев.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Евросоюз согласился наложить санкции лично на Александра Лукашенко. Об этом говорится в выводах, принятых на заседании Совета ЕС по иностранным делам.