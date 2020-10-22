В выпуске "О главном" за 22 октября – ситуация с увеличением больных происходит в странах Европы. После Ирландии жесткий локдаун вернули и в Чехии. В Украине также все чаще говорят о возвращении локдауна уже после местных выборов 25 октября. Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью нескольким украинским телеканалам. Он решил "сыграть последний аккорд" перед местными выборами.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Начальник Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что Киев последним выйдет из пандемии COVID-19.