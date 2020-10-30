О решении КСУ, вызове в ГБР и даче в Крыму: главное с брифинга Тупицкого
Глава Конституционного суда Александр Тупицкий 30 октября больше 2 часов общался с журналистами во время брифинга. Среди главных тем встречи – скандальное решение КСУ, незадекларированная дача в оккупированном Крыму и допрос в ГБР.
24 канал собрал главные тезисы с брифинга Александра Тупицкого.
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Главные тезисы с брифинга Тупицкого
- Законопроект Зеленского относительно КСУ. Глава Конституционного Суда считает, что законопроект президента Зеленского по КСУ имеет признаки конституционного переворота в Украине. Тупицкий также упрекнул парламент за качество их законов и спросил, почему за это должен отвечать только Конституционный Суд.
- Допрос в ГБР. Государственное бюро расследований вызвало на допрос главу Конституционного суда Александра Тупицкого. Главу КСУ должны допросить 2 ноября, но он уже заявил, что не придет в ГБР.
- Дача в оккупированном Крыму. Тупицкий объяснил, что не знает, как внести в декларацию земельный участок в Крыму. Судья убеждает, что если бы он задекларировал землю, его дом на полуострове могли бы снести.
- О назначении Артема Сытника. По словам Тупицкого, главу Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника назначили на должность незаконно. Он отметил, что уволенный глава НАБУ "стал заложником ситуации".
- Антикоррупционный суд. В Конституционном Суде Украины не исключают возможность того, что они могут признать Высший антикоррупционный суд неконституционным. Однако суд решение еще не принял.
- Общение с послами G7. Тупицкий поделился о том, как общался с послами G7. Он отметил, дипломаты выражали уважение к решениям КСУ.
Что известно об Александре Тупицком?Украинский правовед, специалист в области правового обеспечения деятельности судов и судопроизводства, кандидат наук по государственному управлению. С мая 2013 года находится в должности судьи Конституционного Суда (по квоте президента). Был заместителем главы КСУ, а с сентября 2019 года – возглавил его.
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