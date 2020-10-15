Президент Зеленский объявил второй вопрос своего опроса. Он касается создания на Донбассе свободной экономической зоны. Эксперт по политике Александр Солонтай рассказал, что это такое и касается ли этот вопрос децентрализации.

Свободная экономическая зона в контексте децентрализации

В частности, таким опросом Зеленский, прежде всего, хочет мобилизовать избирателей. А сам вопрос об экономической зоне не входит в концепцию децентрализации. Об этом Солонтай сказал в эфире 24 канала.

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По словам эксперта, главная цель нынешней деятельности президента – позвать своих сторонников на избирательные участки, чтобы те отдали голос за представителей "Слуги народа".

"Эти опросы будут проходить фактически возле избирательных участков. Это такая своеобразная форма приглашения от Зеленского к гражданам", – считает эксперт.

А сам вопрос о свободной экономической зоне не входит ни в официальную концепцию децентрализации, ни в тот перечень вопросов, о которых больно дискутируют в контексте децентрализации,

– пояснил Солонтай.

Он отметил, если говорить о Донбассе, то по децентрализации существуют 2 других вопроса:

проводить или не проводить выборы в Донецкий и Луганский областные советы, сельские советы возле прифронтовых территорий; вопрос реинтеграции этой территории.

А такого вопроса о свободной экономической зоне в повестке дня до сегодняшнего дня в контексте децентрализации не было, подчеркнул эксперт.

Что такое свободная экономическая зона

Как отметил специалист, свободная экономическая зона отдельного региона – это не часть процесса децентрализации. Сейчас в Украине таких зон нет.

"Это скорее вопрос налогов и экономических условий работы в Украине бизнеса и структур, работающих в сфере предприятия", – отметил Солонтай.

Справка. Свободная (или специальная) экономическая зона – это часть территории Украины, на которой функционирует специальный режим экономической деятельности. На такой территории могут устанавливать льготные таможенные, валютно-финансовые, налоговые и другие условия.