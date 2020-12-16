У Британии остается 3 недели, чтобы покинуть Евросоюз по-хорошему. Иначе придется по-плохому. Официально Великобритания покинула ЕС еще в январе этого года. Но вплоть до конца декабря она живет по законодательству Евросоюза. А уже со следующего месяца ей придется жить по собственным законам.

Если Лондон не договориться с Брюсселем, его ждут миллиардные убытки, штрафы и кризис. Об этом читайте в блоге "Грани правды" на 24 канале.

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Главная задача Лондона в том, чтобы сохранить свободный доступ британских товаров на европейский рынок – без пошлин и квот. Но Брюссель в ответ хочет, чтобы Британия даже после выхода из ЕС подчинялась европейским правилам игры. Например, в вопросе господдержки бизнеса. Иначе Брюссель опасается, что Лондон начнет поддерживать своих производителей и те смогут вытеснить с рынка европейские компании.

Защитники Брекзита возмущаются. Говорят, что не для того выводили свою страну из ЕС, чтобы и дальше подчиняться европейским правилам. Еще один камень преткновения – это доступ рыбаков из ЕС в британские воды для ловли рыбы. Цена вопроса не очень велика – речь примерно о 12 тысячах рыбаках, которые вылавливают рыбы примерно на миллиард фунтов в год. Но в дело снова вмешались гордость и упрямство.

Адепты брекзита долго говорили о том, что он нужен еще и для того, чтобы защитить британские территориальные воды от чужаков. И сдаваться в этом вопросе для них означает потерять лицо.

Последствия упрямства Лондона

Впрочем, время сейчас играет на стороне Брюсселя. Упорство Лондона может дорого ему обойтись. Потому что если до 1 января Британия не подпишет соглашение с Евросоюзом, то ей придется потерять много денег. Не считая тех 28 миллиардов евро, которые она в любом случае передаст Брюсселю в рамках ранее взятых на себя обязательств.

Если Лондон и ЕС не сохранят беспошлинную торговлю, то уже с 1 января британские машины в Европе в среднем подорожают на 3 тысячи евро. Они просто станут неконкурентоспособными. И точно такая же судьба ждет британскую пищевую промышленность – европейские пошлины колеблются от 10 до 35%. Не случайно глава банка Англии Эндрю Бейли уже заявил, что разрыв с ЕС без соглашения может обойтись Британии дороже, чем пандемия коронавируса.

Даже если представить, что в оставшиеся 2 недели будет найден компромисс – пускай даже временный – то все равно с 1 января на границе между ЕС и Британией появится таможенный контроль. Это значит, что экспортерам придется собирать массу справок, доказывающих происхождение товара.

По подсчетам властей, до 60% всех грузовиков в первое время не будут иметь необходимых документов. А это означает, что в очереди могут скопиться несколько тысяч фур – со всеми вытекающими последствиями.

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Впрочем, британскому правительству придется договариваться не только с европейцами. Власти Шотландии начали вновь говорить о том, что их стране стоит провести второй референдум о независимости. Первый прошел еще в 2014 году и тогда шотландцы проголосовали за то, чтобы остаться частью короны. Но в 2016 году Британия проголосовала за выход из ЕС, и теперь шотландцы говорят, что их обманули.

Сами они в массе своей хотели остаться частью Европейского союза. И если нет возможности сделать это вместе со всей Британией – они готовы это делать как независимое государство.

К чему приводят популисты

Премьер-министр Британии Борис Джонсон пытается этот конфликт замять. Говорит о том, что референдумы о независимости нужно проводить не чаще одного раза в поколение. Заявляет, что шотландцы хотят остаться частью Соединенного королевства.

Впрочем, социология говорит обратное: по подсчетам, за независимость Шотландии готовы проголосовать 58% ее жителей. А еще 6 лет назад идея независимости пользовалась поддержкой лишь 45% шотландцев. Впрочем, все будет зависеть от выборов в парламент Шотландии, которые пройдут в мае 2021 года. Если на них победят партии, поддерживающие независимость, Лондону придется очень нелегко.

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Я напомню, что голосование по Брекзиту прошло в Великобритании в 2016 году. Идея выхода из ЕС победила с минимальным перевесом: 52% против 48%. Идея, предложенная политиками-популистами, внезапно воплотилась в жизнь.

И вот уже 4 года официальный Лондон пытается расхлебывать последствия этого шага. И, судя по всему, через 3 недели его проблемы могут получить второе дыхание. Миллиардные убытки. Потеря рынков. А в перспективе – региональный сепаратизм в Шотландии.

Отличный пример того, к чему приводят страну популисты.