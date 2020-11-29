В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби одновременно взорвали четыре 144-этажные башни, чтобы освободить место для новых строительных работ в районе порта. Взрыв попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый безопасный и самый контролируемый в мире.

Ранее рекорд по сносу самого высокого здания принадлежал городу Детройт в США. О новом рекордсмене пишет Khaleej Times.

Ранее В Дубае открыли самый большой в мире фонтан: потрясающее видео

Комплекс Meena Plaza Towers, состоявший из 4 небоскребов, взорвали 27 ноября. Для того, чтобы полностью снести здания, понадобилось 10 секунд.

Операцию помогал проводить Департамент гражданской обороны, полиция и подразделения реагирования на чрезвычайные ситуации.

Здания располагались в порту Мина. На момент проведения работ все рынки и магазины в этом районе закрыли. Снос недостроенных башен является частью второй фазы проекта по перепланировке порта.

Это интересно! Снесенные башни были недостроенными. Их строительство тянулось с 2007 года. Изначально планировалось, что эти небоскребы станут самыми высокими в мире, однако строительство впоследствии заморозили.

В ОАЭ считают, что операция по сносу небоскребов – подтверждение того, что в стране могут выполнять такие опасные проекты без угрозы для людей и других зданий.

Снос небоскребов Meena Plaza Towers: видео

Что будет вместо них

Башни снесли, чтобы освободить место для второго этапа масштабной реконструкции, которую начнут в порту Мина Заед.

По проекту, здесь должны построить ряд новых магазинов, развлекательные заведения, жилые комплексы, а также реконструировать старые рынки — овощной, фруктовый, оптовый.

Центральным местом в этом районе станет новый рыбный рынок — его реконструкция уже идет. Планируется, что он сделает место еще более привлекательным для новых покупателей.