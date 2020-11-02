ОАСК нельзя ликвидировать, – Малюська назвал альтернативы
В Министерстве юстиции рассматривают различные пути решения вопроса с Окружным админсудом Киева. Одним из вариантов является привлечь одиозных судей к дисциплинарной ответственности.
Сделать это может Высший совет правосудия, ведь дело с судьями ОАСК вредит репутации всей системы. Об этом заявил глава Минюста Денис Малюська в эфире 24 канала.
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Что планируют делать с ОАСК
Малюська отметил, что вариант с ликвидацией ОАСК, который предлагает общество, является неплохим, ведь судьи, зафиксированные на пленках, не должны вредить репутации всей судебной системы.
Впрочем, как он отметил, в Окружном админсуде есть еще и другие судьи, которые сейчас ведут более 19 тысяч различных судебных дел.
Если мы просто ликвидируем ОАСК, то все эти дела кто-то должен дослушать. Также стоит добавить, что не все судьи ОАСК являются недобросовестными,
– заявил Малюська.
По его мнению, это большой и очень сложный механизм, который займет определенное время. Несмотря на это, по словам Малюськи, возможно речь пойдет не о ликвидации ОАСК, а о реорганизации. Например, его слияние с другим судом.
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По словам министра юстиции, Окружной админсуд – это большой орган, который во многих случаях защищает права граждан. Как отметил Малюська, согласно программе МВФ, в ОАСК забирают ключевые полномочия и передают их в Верховный суд первой инстанции. Глава Минюста добавил, что соответствующий законопроект уже разработали и скоро он попадет в Верховную Раду.
Ликвидация ОАСК: что известно
- Окружной админсуд принял отдельное постановление, которое обязало Минюст изъять информацию об Артеме Сытнике из реестров.
- В Министерстве юстиции заявили, что не имеют полномочий, чтобы выполнить постановление ОАСК.
- Представители НАБУ заявили, что будут обжаловать решение суда.
- Через некоторое время зарегистрировали электронную петицию о ликвидации ОАСК, которая набрала 25 тысяч голосов.
- Владимир Зеленский поручил начать консультации с Высшим советом правосудия относительно ликвидации суда.
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