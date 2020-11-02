В Министерстве юстиции рассматривают различные пути решения вопроса с Окружным админсудом Киева. Одним из вариантов является привлечь одиозных судей к дисциплинарной ответственности.

Сделать это может Высший совет правосудия, ведь дело с судьями ОАСК вредит репутации всей системы. Об этом заявил глава Минюста Денис Малюська в эфире 24 канала.

Читайте также Заместитель Венедиктовой обсуждал с Вовком выгодное ему решение ОАСК

Что планируют делать с ОАСК

Малюська отметил, что вариант с ликвидацией ОАСК, который предлагает общество, является неплохим, ведь судьи, зафиксированные на пленках, не должны вредить репутации всей судебной системы.

Справка. Судей ОАСК подозревают в создании преступной организации. Они препятствовали работе Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Это дело получило название "пленки Вовка". Подробнее – читайте здесь.

Впрочем, как он отметил, в Окружном админсуде есть еще и другие судьи, которые сейчас ведут более 19 тысяч различных судебных дел.

Если мы просто ликвидируем ОАСК, то все эти дела кто-то должен дослушать. Также стоит добавить, что не все судьи ОАСК являются недобросовестными,

– заявил Малюська.

По его мнению, это большой и очень сложный механизм, который займет определенное время. Несмотря на это, по словам Малюськи, возможно речь пойдет не о ликвидации ОАСК, а о реорганизации. Например, его слияние с другим судом.

К теме Петиция о ликвидации ОАСК: Зеленский будет говорить с Высшим советом правосудия

По словам министра юстиции, Окружной админсуд – это большой орган, который во многих случаях защищает права граждан. Как отметил Малюська, согласно программе МВФ, в ОАСК забирают ключевые полномочия и передают их в Верховный суд первой инстанции. Глава Минюста добавил, что соответствующий законопроект уже разработали и скоро он попадет в Верховную Раду.

Ликвидация ОАСК: что известно