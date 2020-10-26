Окружной админсуд Киева одобрил решение об отстранении от должности директора НАБУ Артема Сытника. Он дал указание Минюсту вычеркнуть Сытника из реестров как руководителя.

26 октября суд решил восстановить в должности бывшего руководителя второго подразделения детективов НАБУ Александра Кареева, признав незаконным его увольнение. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

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О каком определении ОАСК идет речь

В рамках иска Кареева выдали отдельное определение"об устранении причины и условий, способствующих нарушению законодательства". В этом постановлении суд обязал Министерство юстиции вычеркнуть из Единого реестра информацию о Сытнике как руководителе НАБУ.

Основанием якобы является решение Конституционного суда, который признал незаконным указ пятого президента Петра Порошенко о назначении Сытника.

Суд также постановил направить в ГБР указание открыть уголовное дело за невыполнение решения КС Сытником (статья 382) и за попытку незаконного захвата власти (статья 109), а также незаконное присвоение властных полномочий (статья 353).

Пока ни Сытник, ни НАБУ не комментировали эту информацию.

Что этому предшествовало

Данные судебного реестра свидетельствуют о том, что в конце 2019 года НАБУ начало внутреннее расследование действий Александра Кареева по делу о завладении имуществом компании из агропромышленной группы "Росток-Холдинг". После результатов этого расследования, в мае 2020 года, сотрудника НАБУ уволили.

В июне он обжаловал в ОАСК как свое увольнение, так и результаты внутреннего расследования, требуя вернуть себе должность.

В октябре Кареев также подал ходатайство, на основании которого Окружной админсуд и приказал уволить Сытника.

Важно! 28 августа Конституционный Суд пришел к выводу, что пятый президент Украины Петр Порошенко превысил свои полномочия, назначая Артема Сытника на должность директора Национального антикоррупционного бюро, которое относится к органам исполнительной власти. В НАБУ и у Сытника назвали решение КСУ политически мотивированным.



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