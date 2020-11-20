ОАСК открыл уголовное производство из-за увольнения Бабикова из ГБР
Окружной административный суд Киева открыл уголовное производство по делу по иску Александра Бабикова в Государственное бюро расследований. Чиновник требует, чтобы суд признал его увольнение из учреждения противоправным.
Бабиков требует, чтобы его восстановили в должности первого заместителя директора ГБР. Об этом 20 ноября сообщили в пресс-службе Окружного админсуда Киева.
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Заметим, экс-заместитель директора также требует, чтобы суд взыскал с ГБР средний заработок за время вынужденного прогула.
Главное об увольнении Бабикова
- СМИ сообщали, что 30 октября исполняющий обязанности главы ГБР Алексей Сухачев подписал приказ об увольнении Бабикова. Однако чиновник не ознакомил со своим решением заместителя.
- Причиной для увольнения якобы стал конфликт интересов из-за работы в адвокатском объединеннии Aver Lex.
- Сам Бабиков убеждал, что имеет документы, которые это опровергают.
- В то же время чиновник говорил, что останется первым заместителем ГБР, поскольку документа об увольнении он не видел.
- Добавим, что ранее Aver Lex защищало интересы экс-президента-беглеца Виктора Януковича.
- СМИ также предполагали, что проблемы Бабикова в ГБР начались из-за его активности в деле российских вагнеровцев в Беларуси.
Кто такой Александр Бабиков?Перед тем СМИ сообщали, что Бабиков, вероятно, станет преемником Ирины Венедиктовой в ГБР. Однако этого не произошло и в январе его признали первым заместителем руководителя. Причиной могло стать то, что, по данным ВАКС, у Бабикова есть конфликт интересов из-за дела Майдана и работы на Виктора Януковича.
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