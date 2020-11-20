Окружной административный суд Киева открыл уголовное производство по делу по иску Александра Бабикова в Государственное бюро расследований. Чиновник требует, чтобы суд признал его увольнение из учреждения противоправным.

Бабиков требует, чтобы его восстановили в должности первого заместителя директора ГБР. Об этом 20 ноября сообщили в пресс-службе Окружного админсуда Киева.

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Заметим, экс-заместитель директора также требует, чтобы суд взыскал с ГБР средний заработок за время вынужденного прогула.

Главное об увольнении Бабикова

СМИ сообщали, что 30 октября исполняющий обязанности главы ГБР Алексей Сухачев подписал приказ об увольнении Бабикова. Однако чиновник не ознакомил со своим решением заместителя.

Причиной для увольнения якобы стал конфликт интересов из-за работы в адвокатском объединеннии Aver Lex.

Сам Бабиков убеждал, что имеет документы, которые это опровергают.

В то же время чиновник говорил, что останется первым заместителем ГБР, поскольку документа об увольнении он не видел.

Добавим, что ранее Aver Lex защищало интересы экс-президента-беглеца Виктора Януковича.

СМИ также предполагали, что проблемы Бабикова в ГБР начались из-за его активности в деле российских вагнеровцев в Беларуси.