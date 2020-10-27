Не фейк, – в ОАСК подтвердили информацию об увольнении Сытника с НАБУ
В Окружном административном суде Киева подтвердили, что приняли решение об увольнении директора НАБУ Артема Сытника. Чиновника изъяли из реестров как руководителя антикоррупционного органа. Накануне эту информацию распространили в СМИ.
Суд восстановил в должности бывшего руководителя Второго подразделения детективов НАБУ Александра Кареева, признав незаконным его увольнение. Об этом сообщили в пресс-службе ОАСК. Перед тем информацию подтвердил также судья-спикер ОАСК Богдан Санин в фейсбуке.
Кстати ОАСК одобрил решение об увольнении Сытника и открытии дела против него, – СМИ
В связи с поступлением большого количества запросов об отдельном постановлении в отношении директора НАБУ: не фейк,
– написал Санин
Отдельное постановление в отношении Сытника: что известно
- Поскольку Кареев подал иск, суд выдал отдельное постановление "об устранении причины нарушения законодательства". Именно в этом постановлении суд обязал Минюст вычеркнуть из Единого реестра информацию о Сытнике как руководителе НАБУ.
- ОАСК принял решение, опираясь на решение КСУ. Ранее суд признал незаконным указ пятого президента Петра Порошенко о назначении Сытника.
- В суде отметили, что Сытник потерял полномочия директора еще 28 августа, согласно решению КСУ. Дополнительных решений для подтверждения этого не требуется.
- Суд также направил в ГБР указание возбудить уголовное дело. Она касается неисполнения решения КС Сытником, попытки незаконного захвата власти, а также незаконного присвоения полномочий при власти.
- ОАСК дал Сытнику месяц, чтобы выполнить решение и покинуть пост.
Кстати, в конце 2019 года НАБУ начало внутреннее расследование действий Кареева по завладению имуществом компании с агропромышленной группы "Росток-Холдинг". После этого сотрудника НАБУ уволили. Впоследствии Кареев оспаривал увольнение в ОАСК.
Однако в октябре чиновник подал ходатайство, на основании которого суд приказал освободить Сытника.
Решение суда о "неконституционном назначении" Сытника: коротко
- 28 августа Конституционный Суд решил, что Порошенко превысил свои полномочия, назначив Сытника на должность директора НАБУ, что относится к органам исполнительной власти.
- Однако в учреждении назвали решение политически мотивированным.
- Сам Сытник связывал такое решение тем, что Коломойский хочет его отставки из-за дела "Приватбанка" и "Укрнафты".
- Кроме этого чиновник отмечал, что решение о "неконституционном назначении" дает возможность для манипуляций.