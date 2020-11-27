Ежегодно на четвертую субботу ноября приходится День памяти жертв Голодоморов. Голодомор 1932 -1933 годов — это геноцид украинского народа, совершенный коммунистическим тоталитарным режимом через искусственный массовый голод, повлекший гибель миллионов украинцев.

В 2020 году Ukraїner и Музей Голодомора воплотили совместный проект, где собрали показания с разных уголков Украины, а также разработали серию пояснительных материалов о сущности этого преступления.

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Это преступление замалчивалось десятилетиями, и лишь в 2006 году Законом Украины Голодомор 1932 – 1933 годов наконец был признан геноцидом.

Однако и сегодня настоящие истории свидетелей из разных регионов не до конца зафиксированы и услышаны, мифы об этом преступлении находят своих сторонников, а последствия Голодомора для следующих поколений массово не осмыслены и не прокоммуницированы в обществе.

Это тема не просто табу, а тема, запечатанная страхом – не только убили предков, а еще и запретили их оплакивать под страхом, что и тебя убьют,

- отметила писательница Оксана Забужко.

"Все говорят: докажите элемент сознательного уничтожения населения. Элементом сознательного уничтожения населения были хлебозаготовки. Вот инструмент, с которым подошел Сталин к Украине и каким он стал наказывать Украину", – отметил историк Роман Подкур.

На первый взгляд, архивные фото жертв Голодомора, ужасные рассказы о реалиях тогдашних "черных досок", издевательства активистов и система судопроизводства – все это не должно было бы оставлять сомнений относительно преступления советской власти.

Ukraїner разрушает мифы о Голодоморе 1932 – 1933 годов: смотрите видео

Впрочем, эта историческая травма до сих пор не способна полностью зажить, пока есть те, кто сомневается в ее правдивости. Сегодня Голодомор признали геноцидом 17 государств. Для того, чтобы это сделать, нужно было доказать преднамеренные действия против конкретной группы людей.

Тысячи свидетелей событий рассказали правду. Их истории стали базой для такого признания. Геноцидом Голодомор назвал и создатель самого понятия правозащитник Рафаль Лемкин. Показания дополняли архивные документы, которые стали доступными с обретением Украиной независимости.

Важно! Сегодня работа продолжается, и научные сотрудники Музея Голодомора продолжают опрашивать очевидцев преступления геноцида. Больше таких историй можно посмотреть в серии Ukraїner о свидетелях Голодомора.