Бывший президент Соединенных штатов Америки Барак Обама призвал активистов не использовать противоречивые слоганы. А именно об "отмене финансирования полиции".

Он считает, что это не поможет в воплощении реальных реформ в стране. Об этом Обама сказал во время выступления на политическом шоу, говорится в ВВС.

Важно Black Lives Matter протесты в Луисвилле переросли в стрельбу: ранены полицейские

Этот лозунг звучит по-английски как "Defund the police" (не финансируйте полицию), или же звучат и такие – "Fund people not police" (финансируйте людей, а не полицию). Обама призвал не использовать их.

"Если вы верите, как и я, что мы должны реформировать систему правосудия и сделать ее беспристрастной и справедливой для каждого, то предполагаю, что использование шатких лозунгов вроде "Отмените финансирование полиции" сразу лишает вас большой аудитории поклонников", – Обама.

Что он предлагает

Обама призвал молодых активистов-демократов и сторонников движения Black Lives Matter делать акцент на том, что есть потребность реформировать полицию. По мнению бывшего президента США, такое изменение риторики притянет к себе больше сторонников.



Слоганы протестующих / Фото Getty Images

Что говорят протестующие

Как говорится в сообщении, такие комментарии Обамы сразу вызвали недовольство у части левых и радикально настроенных демократов.

Справка. Лозунг "Defund the police" стал популярным во время массовых протестов движения Black Lives Matter. Они начались в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, когда его задержала полиция.