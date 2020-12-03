Обама не поддерживает некоторые лозунги движения Black Lives Matter
Бывший президент Соединенных штатов Америки Барак Обама призвал активистов не использовать противоречивые слоганы. А именно об "отмене финансирования полиции".
Он считает, что это не поможет в воплощении реальных реформ в стране. Об этом Обама сказал во время выступления на политическом шоу, говорится в ВВС.
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Этот лозунг звучит по-английски как "Defund the police" (не финансируйте полицию), или же звучат и такие – "Fund people not police" (финансируйте людей, а не полицию). Обама призвал не использовать их.
"Если вы верите, как и я, что мы должны реформировать систему правосудия и сделать ее беспристрастной и справедливой для каждого, то предполагаю, что использование шатких лозунгов вроде "Отмените финансирование полиции" сразу лишает вас большой аудитории поклонников", – Обама.
Что он предлагает
Обама призвал молодых активистов-демократов и сторонников движения Black Lives Matter делать акцент на том, что есть потребность реформировать полицию. По мнению бывшего президента США, такое изменение риторики притянет к себе больше сторонников.
Слоганы протестующих / Фото Getty Images
Что говорят протестующие
Как говорится в сообщении, такие комментарии Обамы сразу вызвали недовольство у части левых и радикально настроенных демократов.
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