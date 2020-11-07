На президентских выборах в США победу одержал кандидат от демократов Джо Байден. Бывший американский лидер Барак Обама уже поздравил нового главу государства и предупредил о вызовах, которые будут ждать нового президента.

Что сказал Обама

У Байдена есть все необходимые качества, которые нужны президенту. Однако в Белом доме его будут ждать определенные вызовы. Об этом Обама написал на своей странице в твиттере.

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Войдя в Белый дом он (Байден – 24 канал) столкнется с чрезвычайными проблемами, с которыми никогда не сталкивался будущий президент: пандемия, несправедливые экономика и система правосудия, демократия, которая находится под угрозой, и опасный климат,

– подчеркнул Обама.

В то же время, по словам бывшего президента, он и его жена Мишель Обама с нетерпением ждут возможности помочь будущему президенту и первой леди.

Congratulations to my friends, @JoeBiden and @KamalaHarris — our next President and Vice President of the United States. pic.twitter.com/febgqxUi1y — Barack Obama (@BarackObama) November 7, 2020

Выборы в США: главное

В выборах президента США приняло участие рекордное количество американцев.

По результатам от коллегий выборщиков в 44 штатах и округе Колумбия победил демократ Байден. Он получил 273 голоса.

Несогласный с результатами голосования Дональд Трамп будет подавать судебные иски. Заметим, он набрал 214 голосов.



Результаты выборов в США / Инфографика 24 канала