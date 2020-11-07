Обама поздравил Байдена и предупредил о трудностях в Белом доме
На президентских выборах в США победу одержал кандидат от демократов Джо Байден. Бывший американский лидер Барак Обама уже поздравил нового главу государства и предупредил о вызовах, которые будут ждать нового президента.
Что сказал Обама
У Байдена есть все необходимые качества, которые нужны президенту. Однако в Белом доме его будут ждать определенные вызовы. Об этом Обама написал на своей странице в твиттере.
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Войдя в Белый дом он (Байден – 24 канал) столкнется с чрезвычайными проблемами, с которыми никогда не сталкивался будущий президент: пандемия, несправедливые экономика и система правосудия, демократия, которая находится под угрозой, и опасный климат,
– подчеркнул Обама.
В то же время, по словам бывшего президента, он и его жена Мишель Обама с нетерпением ждут возможности помочь будущему президенту и первой леди.
Выборы в США: главное
- В выборах президента США приняло участие рекордное количество американцев.
- По результатам от коллегий выборщиков в 44 штатах и округе Колумбия победил демократ Байден. Он получил 273 голоса.
- Несогласный с результатами голосования Дональд Трамп будет подавать судебные иски. Заметим, он набрал 214 голосов.
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