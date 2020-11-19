Экс-президент США Барак Обама раскритиковал президента России Владимира Путина и саму страну. По его мнению, Путин "поставил жажду власти выше совести".

Такое мнение он высказал в своей новой книге "Земля обетованная". Обама подчеркнул, что российское правительство ему напоминало "криминальный синдикат", Россия была страшной, а Кремль – как мафия, сообщает Radio Free Europe/Radio Liberty.

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"Коррумпированный босс"

В книге он отметил, что Путин напоминал ему современную версию тех "коррумпированных политических боссов", которые руководили городами США в конце XIX и в начале XX веков. По его словам, для таких политиков кумовство и взяточничество были "законными инструментами обмена".

По словам Обамы, Путин построил страну такой, чтобы ее боялись, но не наследовали – трудно представить, чтобы жители развивающихся стран, смотрели на Москву как на образец. Стоит отметить, что у Обамы были очень напряженные отношения с Путиным.

Первая встреча Обамы и Путина

Обама вспомнил и свою первую встречу с Путиным. Она состоялась в июле 2009 года на даче президента России, расположенной возле Москвы. Путин тогда еще был премьер-министром в администрации Дмитрия Медведева.

Показался физически ничем не примечательным, низким и компактным, с телосложением борца,

– описал Обама Путина.

Также Обама отметил, что у Путина есть склонность "устраивать себе фотосессии в стиле "мачо", фотографируясь без рубашки верхом на коне". По мнению Обамы, он делает это с "требовательностью, характерной подросткам в инстаграме.



Владимир Путин / Фото newsler

Монолог Путина

Экс-президент Америки отметил, что Путин устраивал яркий и бесконечный монолог во время первой встречи. Он в деталях описывал все российские обиды на США за последние 20 лет включительно с расширением НАТО и вторжением в Ирак.

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В то же время о Дмитрии Медведеве пишет более благосклонно. Обама отметил, Медведев якобы не верил во все байки Кремля и с большим энтузиазмом относился к перезагрузке отношений.

Что Обама написал о Медведеве

Обама отметил, что у него и Медведева было несколько общих черт:

изучали юридическое дело, прежде чем завели семьи;

им помогали старшие политики.

Обама сказал, что Медведев был "богатым человеком" и использовал свои политические связи для завладения большой деревообрабатывающей компанией в 1990-х годах. Именно тогда стандарты жизни в России сильно падали.



Барак Обама и Дмитрий Медведев / Фото fitzroymag

Обама вспомнил, что он и Медведев почти не говорили о политике, когда ужинали на даче в 2009 году. Тогда Светлана Медведева, супруга президента России, говорила об их сыне Илье. Она рассказывала, что работа мужа на посту президента создает социальное давление на сына, а потому лучше, чтобы он учился за границей.

Я был шокирован, насколько простым был тот вечер. За исключением присутствия переводчика, который сидел отдельно за нами, пока мы ели, это можно было бы сравнить с обычным ужином в богатом американском пригороде,

– написал Обама.

Также Обама в книге критиковал своего предшественника, президента Джорджа Буша-младшего. Он отметил, что тот был слишком мягким к Путину.