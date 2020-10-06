"Еб*ть, как тупых свиней": экс-прокурор Тернопольщины получит должность в Спецпрокуратуре
Бывший прокурор Тернопольской области Николай Петришин станет заместителем главы Специализированной прокуратуры в военной сфере. Петришина уволили с предыдущей должности через несколько дней после назначения. А причиной стал скандал – он в состоянии алкогольного опьянения угрожал подчиненным.
Петришин получил должность в САП: что известно
О том, что Петришин станет заместителем главы САП в военной сфере, сообщает "Центр противодействия коррупции".
К теме Бухал и хотел "Еб*ть подчиненных, как свиней": в Тернополе прокурора уволили на 3 день работы
В ЦПК напомнили, что экс-прокурор отмечал свое назначение банкетом. И во время мероприятия заставлял подчиненных обещать "выполнять любые приказы". А если они не будут подчиняться, то пообещал их "Еб*ть, как тупых свиней".
После скандала Петришина попросили уйти. Чтобы впоследствии назначить заместителем руководителя САП. И действительно, подумала Венедиктова, зачем увольнять прокурора, у которого за последние несколько лет появилось 2 квартиры, 200-метровый дом в Киеве, земельные участки и 4 автомобиля? Ценный кадр!
– подчеркивают антикоррупционеры.
Отметим, Петришин получит должность не в САП, а в Специализированной прокуратуре в военной сфере. Это два разных органа.
Обратите внимание Зашкваренные чиновники – на выход: громкие скандалы, которые завершились увольнением
Основное об увольнении Петришина с должности прокурора Тернопольщины
- Его назначили на эту должность 14 сентября.
- И в первый же день он устроил громкий пир, в состоянии опьянения угрожал и ругал своих подчиненных.
- По словам адвоката Романа Маселко, на вечеринке присутствовал зампрокурора Александр Божко. Тот сказал Петришину, что он ведет себя недопустимо и покинул кабинет. После Божко сообщил об инциденте генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой.
- 16 сентября в Киеве состоялось заседание дисциплинарной комиссии Генпрокуратуры Украины, на котором Петришину порекомендовали уйти в отставку.
- 17 сентября его уволили с должности прокурора Тернопольской области.
- Официальная причина увольнения – недоразумение с коллегами, а неформальная – алковечеринка на рабочем месте и недопустимое поведение в отношении подчиненных.
- Сам бывший чиновник говорит, что ни одного банкета не устраивал и на работе "не бухал". В то же время он убеждает, что во время проверки инспекция якобы не увидела следов вечеринки в его кабинете.