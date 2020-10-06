Бывший прокурор Тернопольской области Николай Петришин станет заместителем главы Специализированной прокуратуры в военной сфере. Петришина уволили с предыдущей должности через несколько дней после назначения. А причиной стал скандал – он в состоянии алкогольного опьянения угрожал подчиненным.

Петришин получил должность в САП: что известно

О том, что Петришин станет заместителем главы САП в военной сфере, сообщает "Центр противодействия коррупции".

К теме Бухал и хотел "Еб*ть подчиненных, как свиней": в Тернополе прокурора уволили на 3 день работы

В ЦПК напомнили, что экс-прокурор отмечал свое назначение банкетом. И во время мероприятия заставлял подчиненных обещать "выполнять любые приказы". А если они не будут подчиняться, то пообещал их "Еб*ть, как тупых свиней".

После скандала Петришина попросили уйти. Чтобы впоследствии назначить заместителем руководителя САП. И действительно, подумала Венедиктова, зачем увольнять прокурора, у которого за последние несколько лет появилось 2 квартиры, 200-метровый дом в Киеве, земельные участки и 4 автомобиля? Ценный кадр!

– подчеркивают антикоррупционеры.

Отметим, Петришин получит должность не в САП, а в Специализированной прокуратуре в военной сфере. Это два разных органа.

Обратите внимание Зашкваренные чиновники – на выход: громкие скандалы, которые завершились увольнением

Основное об увольнении Петришина с должности прокурора Тернопольщины