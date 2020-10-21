В "Глобальном индексе мира" Украина занимает 148 место из 163 возможных. Это означает, что по уровню террористических угроз и безопасности общества она находится между Нигерией и Венесуэлой. Чтобы предотвратить терроризм, на Сумщине провели специальные учения.

Такой показатель является неутешительным, однако, не безнадежным. Подтверждением стали результаты антитеррористических учений, которые проходили в приграничном регионе на Сумщине. Подробнее об этом – в новом выпуске программы "Кордон.UA" на 24 канале.

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Что известно об обучении

Несколько "диверсионных групп" попали на украинскую территорию из соседнего государства. Все для того, чтобы организовать теракт на стратегическом объекте – местном газопроводе. Задачей силовиков было найти и обезвредить террористов. В то же время гражданское население не должно было пострадать. С местной властью Сумщины тесно сотрудничали:

пограничники;

спасатели;

Нацгвардия;

сотрудники СБУ;

представители ВСУ;

полиция.

Согласно сценарию, представители разных структур должны были действовать одной командой. При этом у каждой из них была своя задача.

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Военные Сумского отряда представляли Госпогранслужбу. Именно они обнаружили неизвестных у линии границы и вместе с коллегами взяли под контроль дороги и транспорт. Местность осматривали с пограничного самолета. Во время учений активно применяли и другую спецтехнику и вооружение.



Спецтехника Сумского отряда / Скриншот с видео

Как закончились учения

Трагедии удалось избежать. Условных преступников нашли и задержали. Представители Координационной группы проанализировали каждый этап учений и отметили высокий уровень подготовки участников.



Задержание преступников / Фото СБУ

Сейчас терроризм является одной из крупнейших мировых угроз. Украина также находится в поле зрения международных преступников. Опасность усиливают и пророссийские боевики на Востоке, миграционные процессы, а также контрабанда оружия, боеприпасов и наркотиков. Из-за этого ситуация в стране является нестабильной, поэтому силовой блок должен быть готов к любому сценарию.

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