Громкую огласку получила публикация 24 канала относительно якобы отмены закона о языке. Учитывая это, объясняем, что на самом деле случилось, а прежде всего то, что Конституционный Суд Украины не отменил действие закона о функционировании украинского языка как государственного.

Свою позицию относительно публикации, которая рассказывает о якобы отмене закона о языке, объясняет 24 канал.

На самом деле Конституционный Суд Украины будет рассматривать вопрос о конституционности закона о языке только во вторник, 3 ноября. Поэтому никакого решения пока нет.

Учитывая резонансность деятельности Конституционного Суда в последнее время, 24 канал начал готовить заготовки на следующие вопросы, которые рассмотрит КСУ – как на признание закона конституционным, так и на якобы неконституционным.

Так действуют и другие СМИ – это сделано для того, чтобы оперативно передать информацию, которая волнует общество. Впрочем, в этом процессе произошла досадная техническая ошибка и одна из версий публикации случайно была опубликована.

Учитывая выше сказанное, просим прощения у наших читателей за это недоразумение и осознаем, какой резонанс могла вызвать наша ошибка.

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