Многие люди до сих пор не знают и не понимают, чем занимаются профессиональные кинологи. И хотя эта профессия существует во многих сферах – овладеть ею не так легко. Необходимо иметь много терпения и быть наблюдательным.

Важно понимать, что собаки, которых дрессировали правильно, могут помочь во многих случаях. Кинологи Дмитрий Пименов и Максим Емиц в эфире 24 канала рассказали, что самое главное в их профессии.

Интересно Как стать радиоведущим: продюсер "Люкс ФМ" поделился всеми секретами работы

Кто такой кинолог?

Емиц: Тот, кто учит собак охранять, быть послушными, выполнять трюки. Иногда еще для съемки в роликах, фильмах, сериалах.

Где в Украине можно научиться профессии кинолога?

Пименов: Есть курсы кинолога. Также люди с кинологией сталкиваются в армии, там тоже обучают. Мы с Максимом заканчивали курсы Кинологического Союза Украины.

Зачем обучать собаку?

Емиц: Это комфорт, гармония с собакой. Она тебя понимает, ты можешь брать собаку куда угодно и когда угодно с собой. Обучение – это комфорт наш и наших животных.



Максим Емиц / Скриншот из видео

Что делать, если собака не поддается обучению?

Пименов: Есть разные случаи и причины: либо агрессия, либо страхи. Единственное, что надо делать, это дрессировать, обращаться к специалисту. Опыт показывает, что сначала человек пытается сделать это сам, а тогда уже обращается к специалисту. Однако с малыми знаниями в этой сфере хозяин может допустить ошибки. Если есть проблема – надо обращаться к специалисту и решать ее с человеком, который сталкивался с такой ситуацией не раз.

Кто лучше обучается – мальчики или девочки?Емиц: Вопрос лично в собаке. Однако есть такое правило, что девушки более покладисты для мужчин, а для женщин более покладистые собаки мужского пола – они будут больше контактировать с женщиной. Не всегда, но обычно.

Обратите внимание Почему сомелье сплевывают вино и зачем виноград топчут ногами: интересное интервью с экспертом

Как объяснить собаке, что хозяин – ты?

Пименов: Дрессировка. Если хозяин проводит время с собакой, то животное начинает его понимать. Хозяин понимает собаку, а собака – хозяина. У них возникает гармония.



Пименов дрессирует собаку / Скриншот из видео

Как отучить собаку грызть вещи?

Емиц: Отучить грызть мы не можем – это потребность собаки, особенно в возрасте, когда прорезываются зубы. Можно предмет чем-то заменить, есть разные косточки, палочки, ботиночки желатиновые. Таким образом можно научить, что надо жевать те предметы, которые дает хозяин.

Больше – смотрите в видео.

Чем интересна профессия кинолога: смотрите видео