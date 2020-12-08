С момента завершения саммита нормандской четверки в Париже в 2019 году прошел год. Тогда власти уверяли, что в течение коротких сроков произойдут изменения. Однако украинские защитники до сих пор гибнут, а обмен пленными "завис в воздухе".

Россия сменила тактику в отношении Украины на более гибкую, но не свои позиции. Подробнее об этом – в сюжете 24 канала.

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По мнению аналитиков, Россия использует обмен пленными как своеобразный инструмент, чтобы торговаться с Украиной за политические уступки.

Мы должны понимать, что обмена всех на всех и близко к тому, как прописано в итогах парижского саммита, не будет,

– заявила аналитик Мария Золкина.

На оккупированных территориях россиянам никогда не хватало обменного фонда. По мнению журналиста Юрия Бутусова, боевики берут заложников везде, где им заблагорассудится.

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В течение 2014 – 2015 годов российские оккупанты имели так много пленных, что даже устраивали бизнес. По данным экспертов, они сами находили их родственников и выставляли цену выкупа. Как отметил Олег Жданов, если человека не удавалось выкупить, то его убивали.

Обратите внимание! По данным украинской стороны в ТКГ, обмен пленными должен состояться до конца 2020 года. Однако в России до сих пор блокируют процесс. Подробнее об этом – читайте здесь.

Украина отдала не тех людей

Некоторые эксперты предполагают, что сейчас украинская сторона не имеет кого предложить оккупантам. Все из-за того, что раньше власть уже отдала не тех людей.

"Тех, кто проходил в обвинениях по расстрелу Майдана, мы отдали. Тех, кого Россия представляла как участников боевых действий на Донбассе, также", – заявил военный эксперт Олег Жданов.

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Пока Россия не проявляет большого энтузиазма в борьбе за обычных граждан, как это делает Украина. По словам Бутусова, они заинтересованы в кадровых военнослужащих. Именно их оккупанты всегда старались быстро обменять.

В России готовы, что их люди будут длительное время сидеть у нас в тюрьме. Там, в отличие от российских на Донбассе, людей не уничтожают,

– подчеркнул журналист.

Обменный фонд таки есть

В России согласны обменивать пленных украинских военнослужащих и спецназовцев на преступников. Однако возникает вопрос, что делать с их судимостями.

По мнению представителя украинской делегации в ТКГ, сделать это непросто. Необходимо, чтобы президент помиловал их своим указом, а для этого нужен обвинительный приговор суда.

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Впрочем, пока власть пытается договориться с Россией об обмене пленными, украинские военные гибнут от пуль российских снайперов, ведь украинским бойцам не дают возможности отвечать.

В то же время Кремль пытается добиться того, чтобы представители ОРДЛО стали полноценными участниками переговорной группы в ТКГ.

Справка. Украина вместе с партнерами смогла сорвать попытку России легитимизировать представителей оккупационных администраций на Донбассе. Кремль хотел использовать для этого формат Appia в рамках Совета Безопасности ООН.

Зато Украине стоит не только стоять на своем, но и усиливать аргументы на переговорах из-за реформирования войска и сближения с НАТО. В то же время стоит не забывать улучшать позиции украинских защитников на передовой.