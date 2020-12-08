Обмен пленными: что изменилось за год после нормандского саммита в Париже
С момента завершения саммита нормандской четверки в Париже в 2019 году прошел год. Тогда власти уверяли, что в течение коротких сроков произойдут изменения. Однако украинские защитники до сих пор гибнут, а обмен пленными "завис в воздухе".
Россия сменила тактику в отношении Украины на более гибкую, но не свои позиции. Подробнее об этом – в сюжете 24 канала.
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По мнению аналитиков, Россия использует обмен пленными как своеобразный инструмент, чтобы торговаться с Украиной за политические уступки.
Мы должны понимать, что обмена всех на всех и близко к тому, как прописано в итогах парижского саммита, не будет,
– заявила аналитик Мария Золкина.
На оккупированных территориях россиянам никогда не хватало обменного фонда. По мнению журналиста Юрия Бутусова, боевики берут заложников везде, где им заблагорассудится.
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В течение 2014 – 2015 годов российские оккупанты имели так много пленных, что даже устраивали бизнес. По данным экспертов, они сами находили их родственников и выставляли цену выкупа. Как отметил Олег Жданов, если человека не удавалось выкупить, то его убивали.
Украина отдала не тех людей
Некоторые эксперты предполагают, что сейчас украинская сторона не имеет кого предложить оккупантам. Все из-за того, что раньше власть уже отдала не тех людей.
"Тех, кто проходил в обвинениях по расстрелу Майдана, мы отдали. Тех, кого Россия представляла как участников боевых действий на Донбассе, также", – заявил военный эксперт Олег Жданов.
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Пока Россия не проявляет большого энтузиазма в борьбе за обычных граждан, как это делает Украина. По словам Бутусова, они заинтересованы в кадровых военнослужащих. Именно их оккупанты всегда старались быстро обменять.
В России готовы, что их люди будут длительное время сидеть у нас в тюрьме. Там, в отличие от российских на Донбассе, людей не уничтожают,
– подчеркнул журналист.
Обменный фонд таки есть
В России согласны обменивать пленных украинских военнослужащих и спецназовцев на преступников. Однако возникает вопрос, что делать с их судимостями.
По мнению представителя украинской делегации в ТКГ, сделать это непросто. Необходимо, чтобы президент помиловал их своим указом, а для этого нужен обвинительный приговор суда.
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Впрочем, пока власть пытается договориться с Россией об обмене пленными, украинские военные гибнут от пуль российских снайперов, ведь украинским бойцам не дают возможности отвечать.
В то же время Кремль пытается добиться того, чтобы представители ОРДЛО стали полноценными участниками переговорной группы в ТКГ.
Зато Украине стоит не только стоять на своем, но и усиливать аргументы на переговорах из-за реформирования войска и сближения с НАТО. В то же время стоит не забывать улучшать позиции украинских защитников на передовой.
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