Трехсторонняя контактная будет группа договариваться об освобождении от ОРДЛО только тех, кто воевал за Украину или политических заключенных. Другими категориями граждан будет заниматься Офис омбудсмена.

В списки попадали люди, не связанные с войной

Как отметил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, в первую очередь освобождали моряков и известных политзаключенных. Впоследствии в списки попадали не только люди, о которых информировала СБУ, а также со стороны Офиса омбудсмена. Об этом глава ОПУ сказал во время дискуссии в Королевском институте международных отношений Chatham House, информирует Интерфакс-Украина.

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Таким образом, во время второго-третьего обмена освобождены были несколько человек, заключенные на оккупированной территории за преступления, не связанные с войной.

Сегодня эти два пути разделены. Все, что происходит в минской группе, касается только наших военных, только людей, находящихся на неподконтрольной территории в результате своей проукраинской позиции,

– отметил Ермак.

В новых списках предварительно – около 100 человек

Пленниками, которые не попали в названные категории, будет заниматься Офис омбудсмена.

Важно! Глава Офиса Президента отметил, что для того, чтобы новый этап обмена пленных сдвинулся с места, необходимо, чтобы Красный Крест получил доступ к местам удержания на оккупированных территориях.

По словам Ермака, украинская сторона уже передала списки на освобождение. В перечень попали около 100 пленников. Сейчас Киев ждет подтверждения.