Украина подала списки на обмен пленными по четырем категориям. На возвращение первых десяти украинцев из списка ожидают как можно скорее, ведь они нуждаются в медицинской помощи.

На каком этапе переговоры по обмену

Сейчас продолжаются переговоры по обмену. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, сообщает Укринформ.

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По словам Резникова, уже подняли вопрос об одной из возможных первых волн обмена, состоящий из 10 человек. Эти украинцы особенно нуждаются в освобождении из-за состояния здоровья.

Мы надеемся, что оккупационный режим, который работает под крышей Российской Федерации, все же завершит свои формальные вещи. Поэтому есть шанс, что мы дойдем до нового этапа взаимного освобождения удерживаемых людей,

– добавил политик.

Кого могут освободить

Фамилии тех, кого могут освободить первыми, пока не называют, потому что временные рамки обмена предсказать сложно.

Кроме того, министр отметил, что оккупанты используют украинцев как заложников для того, чтобы в переговорах получить максимальную выгоду относительно других позиций. К слову, контакты в сфере безопасности и гуманитарном аспектах в рамках ТКГ происходят постоянно.

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