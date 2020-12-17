В 2020 году в Укравтодоре впервые был внедрен ряд новаций, которые позволили обновить рекордное количество километров государственных дорог, при этом сделать их дешевле и безопаснее.

Об этом сообщает издание "Факты".

Так, пишет издание, помимо ремонта и строительства около 4000 км дорог государственного значения, в Украине в 2020 году силами Укравтодора были также отремонтированы 100 мостов.

Всего в стране насчитывается 16 155 искусственных сооружений, – сообщают подробности авторы материала, – большинство из которых были построены еще в 1960– 1970-х годах и уже давно требуют не просто ремонта, а полной реконструкции, так как современные нагрузки не имеют ничего общего с теми, которые закладывались во время строительства,

– сообщили подробности авторы материала.

Укравтодор впервые за годы независимости разработал Национальную программу восстановления мостов и в 2020 году приступил к ее реализации.

Также, пишет издание, для контроля качества выполняемых работ, впервые в практике Укравтодора были задействованы независимые иностранные экспертные организации. Всего, как пишут "Факты", в этом году компании из Австрии, Франции, Турции и других стран проводили технический надзор на 1500 км дорог.

"Результатом таких проверок, в частности, стала вынужденная замена подрядчика на обходе Житомира, который, как установил технадзор, систематически нарушал технологию", – говорится в статье.

Еще одним нововведением Укравтодора в этом году стало изменение подходов к выполнению дорожного ремонта. Теперь дороги делаются не отдельными участками, а целиком.

Кроме этого, была введена обязательная процедура прохождения предварительной экспертизы абсолютно всех проектов. За счет этих экспертиз, пишет издание, "V секция Технического совета "Укравтодора" еще до выставления проектов на тендеры смогла сэкономить ни много ни мало 11,8 млрд гривен по сравнению с расчетами первоначально поданных проектов".

Нововведением этого года стало и внедрение новых правил безопасности дорожного движения. Для успокоения скоростного режима теперь будут устраиваться дополнительные ограничители в виде островков безопасности, бордюрных расширений и так называемых чокеров.

В планах Укравтодора, пишут "Факты", в следующем году обновить уже 6800 км государственных дорог и 150 мостов.

Напомним, ранее СМИ писали, что в 2020 году стоимость ремонта и строительства 1 километра дорог снизилась на 4,5 млн гривен, по сравнению с прошлым годом.