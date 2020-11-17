В Думу внесли законопроект, позволяющий президенту России Владимиру Путину быть президентом еще два срока. Документ на рассмотрение парламента подали депутаты от "Единой России".

Законопроект подготовили во исполнение поправок в конституцию России, которые внесли по итогам общероссийского голосования, сообщает "Медуза".

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В документе говорится о том, что гражданин России, дважды занимавший пост президента, не может избраться на новый срок. Однако такое требование не распространяется на человека, который занимал пост президента на момент вступления в силу соответствующих поправок в конституцию. Таким человеком является Владимир Путин.

Законопроект в Думу внесли депутаты от "Единой России".

Напомним, в июле 2020 года российский президент подписал указ, который обнуляет его президентский срок и позволяет вновь баллотироваться в президенты России.

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